Белоусов поздравил военных с Новым годом и отметил их подвиги и стойкость

Уходящий 2024-й год запомнится не только подвигами российских военных и достижениями сотрудников оборонных предприятий, но и стойкостью бойцов, которые пережили большое количество испытаний. С таким новогодним обращением выступил министр обороны России Андрей Белоусов .

Министр подчеркнул, что задействованные в зоне СВО бойцы проявили мужество и героизм и стали примером для всех.

Белоусов выразил благодарность семьям военных, которые стали их опорой в тылу, и всем, кто вносит свой вклад в достижение целей спецоперации: волонтеров, общественников и тружеников оборонно-промышленного комплекса.

«Наши единство и сплоченность — залог непобедимости России», — заметил министр.

Он добавил, что сегодня всем россиянам нужно поднять бокал за ребят, которые встретят Новый год на передовой вдали от семей.

«От всего сердца поздравляю весь личный состав вооруженных сил, ветеранов армии и флота с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, исполнения всех самых заветных желаний и нашей скорейшей победы», — подытожил министр обороны.

С новогодним обращением к россиянам также обратился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что жители страны представляют собой огромную силу, которая выдержит любые сложности и добьется счастливого будущего.