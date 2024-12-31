Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин из Кремля обратился к россиянам с новогодним обращением

Президент Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним обращением. Он подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться сделанным.

Первыми поздравление президента увидели жители Чукотки и Камчатки, где Новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой — девять часов. Новогоднее обращение Путина традиционно показывают во всех регионах страны перед наступлением полуночи по местному времени.

«Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Еще многое предстоит решить, но уже можно по праву гордиться сделанным. Мы будем идти только вперед», — заявил Путин.

Президент пожелал благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и любимой стране — России.

В 2023 году Путин по традиции записал новогоднее обращение к россиянам из Кремля. А в 2022 году — в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, когда он выступил в окружении участников специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января.