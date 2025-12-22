Долиной устроили бойкот на концерте Лепса

Певица Лариса Долина вышла на сцену после исторического решения Верховного суда России по квартире и отмены концерта в Туле. Зрители шоу «Рождество с Григорием Лепсом» проводили ее практически в тишине, сообщил Super.ru .

Концерт прошел в формате ТВ-съемки, но зрительный зал не пустовал. В конце выступления певица поздравила гостей с наступающими праздниками и удалилась практически в тишине — послышались единичные хлопки и возгласы. Ведущая Яна Чурикова объявила Долину и хор ее имени еще раз, но ситуация повторилась — певица ушла без почестей.

Шоу «Рождество с Григорием Лепсом» прошло в подмосковной Live Арене, стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей. В нем приняли участие Дима Билан, Александр Панайотов, Владимир Пресняков, Шаман, Ани Лорак. Долина в сервисе «Яндекс Афиша» не указана среди исполнителей.

Ранее организаторы отменили январский концерт Долиной в Туле. Половина билетов осталась нераспроданной. Россияне устроили певице бойкот после скандала с попыткой вернуть проданную квартиру в Москве.