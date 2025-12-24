«От Ромочки до ребят в тюряжке». Гордон вызвала Собчак на детектор лжи. Все из-за Товстик

Елена Товстик дала скандальное интервью Ксении Собчак, в котором раскрыла сокровенные и шокирующие повороты при разводе, а заодно прошлась по адвокату Екатерине Гордон. Юрист отреагировала жестко: она заявила, что журналистка могла получить деньги за этот проект и предложила пообщаться с ней, но при одном условии. Подробности — в материале 360.ru.

Требование Гордон к Собчак После скандального интервью Товстик и Собчак Гордон записала к журналистке видеообращение. «Ты три дня аж старалась, снимала дурно говорящую Лену Товстик и пыталась смонтировать так, чтобы было понятно, что Катя Гордон — монстр, шантажист и вообще плохой человек-редиска. Значит, я к тебе приду на интервью, коль скоро ты уже второй раз меня зовешь. У меня к тебе предложение: я приду аж зимой, в купальнике, блин, в бикини», — заявила адвокат. Но выдвинула одно условие.

Ты на детекторе лжи отвечаешь мне всего на три вопроса. Первый: почему вдруг поутру ты решила снимать Лену Товстик? Ну, и я задам тебе прямой вопрос, не Рома ли Товстик тебе занес баблишка, как это иногда случается в твоей карьере? Но может, это сплетни, заодно и развенчаем этот миф. Екатерина Гордон юрист

Второй вопрос коснется смертельной аварии, участницей которой стала Собчак. Судя по всему, речь идет о ДТП в Сочи в 2021 году, в результате которой погибла 35-летняя женщина, еще два человека получили тяжелые травмы. Водитель Собчак выехал на встречку и врезался в автомобиль. «Ты мне расскажешь, что тогда произошло в этой аварии. Действительно ли несчастный водитель просто гнал? Не ты его торопила, опаздывая в аэропорт, а реально просто по своей инициативе по встречке попер несчастный водитель, была ужасающая авария, а ты потом не обещала тем людям, которые попали в беду, помогать пожизненно?» — сказала Гордон.

Фото: РИА «Новости»

Третий вопрос — что произошло с командой Собчак, которая сидит в тюрьме. Год назад экс-сотрудников журналистки Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тимура Бигаева признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Как вышло, что тебя нет в материалах уголовного дела, а ребята сели, сели плотно? Вот на три вопроса ты отвечаешь по чесноку: от Ромочки до тех ребят, которые сидят в тюряжке. Ладно, я даже не буду тебя спрашивать про твое гражданство Израиля. Отвечаешь — я к тебе прихожу с открытым забралом, и ты даже можешь на ухе сидеть, как ты обычно делаешь. Екатерина Гордон юрист

Юрист назвала Собчак лживым и трусливым человеком, с которым не хотят иметь дел.

Фото: РИА «Новости»

Что рассказала Товстик Собчак Измены и насилие Интервью Товстик и Собчак стало публичным вскрытием семейной драмы. В последнее время экс-жену бизнесмена Романа Товстика представляли исключительно как жертву, брошенную ради другой. В беседе с журналисткой Елена заявила, что выбрала семью, отказавшись от других сценариев. После появления детей Роман якобы по своей инициативе отказался от секса с супругой и закрутил роман с Полиной Дибровой. После поездки в лагерь сын Товстик заявил, что ночевал один, пока отец проводил время с другой женщиной. Но переломным стал эпизод с насилием. По словам Елены, в Италии Роман закрылся в апартаментах, разговаривая с Полиной. Попытка забрать телефон обернулась дракой.

Фото: Елена Товстик / Соцсети

Линия Екатерины Гордон Отдельная линия — роль Екатерины Гордон. По словам Товстик, изначально адвокат согласилась помогать бесплатно, но договор оказался составлен так, что при расторжении сотрудничества клиентке пришлось бы выплатить миллион рублей. Когда Елена сменила адвоката, якобы началось давление. Сначала Гордон вроде бы защищала интересы Товстик, а потом решила «подселиться» на сторону Романа, чтобы «не портить себе карьеру» и «не терять дополнительные бонусы». Адвокат становится двуликой фигурой, выполняя роль проводника чужих интересов, предлагая мирные соглашения, выгодные исключительно другой стороне, следует из интервью Товстик.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Измена с девушкой В один момент разговор резко поменял направление. В эфире появились откровенные фотографии, на которых две женщины позируют в интимных позах. Собчак спросила, изменяла ли Товстик мужу с женщиной. Елена не дала прямого ответа на этот вопрос. «Я мать шестерых детей», — сказала она.

Фото: Елена Товстик / Соцсети

Письмо дочери Самым тяжелым моментом интервью стало письмо 15-летней дочери Анны. Текст полон ненависти и обвинений. «Хоть кровью своей захлебнись», — написала подросток. Мать уверена, что девочка находится под влиянием отца и это письмо стало результатом его манипуляций.