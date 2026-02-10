Полина Диброва призналась, что устала от постоянного давления после резонансного развода

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» призналась, что устала от постоянного внимания и давления, связанного с резонансом вокруг ее развода с телеведущим Дмитрием Дибровым и началом отношений с бизнесменом Романом Товстиком.

Она подчеркнула, что из-за этого «не может просто жить нормальной жизнью», и рассказала о сложности оставаться в состоянии равновесия, когда тебя «вынуждают постоянно реагировать».

По словам Дибровой, у нее много обязанностей: трое своих детей, еще двое детей Романа живут вместе с ними, есть бизнес и любимый человек. Все это требует внимания и энергии, которые она не хочет тратить на хейтеров, прессу и бесконечные комментарии.

Напомним, что Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, а у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников.