«Предатель на миллион». Экс-жена Запашного ответила на его признание в измене

Дрессировщик Аскольд Запашный признался, что у него был роман с коллегой, которая родила ему сына. Артист заявил, что рассказал об измене своей жене. Экс-супруга Элен иронично оценила в соцсетях его откровенное интервью.

«Предатель на миллион. Сценарий нового кино. <…> Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь», — написала она.

В эфире программы «Секрет на миллион» Запашный сообщил, что не хотел скрывать новые отношения от жены и признался ей во всем сразу. По его словам, в планах у него было вместе решить этот вопрос.

К тому же, как отметил Запашный, супруга догадывалась, что у него есть любовница. Но она рассчитывала, что через какое-то время муж вернется в семью.

Однако пара подала на развод, который официально расторгли в сентябре 2025 года. Запашный прожил со своей женой 18 лет. Отношения с любовницей у него также не сложились. Запашный поддерживает связь со своим внебрачным сыном и полностью его обеспечивает.