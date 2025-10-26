«Очень глупый поступок». Запашный впервые показал внебрачного сына от любовницы

Дрессировщик Аскольд Запашный впервые рассказал о тайном романе с артисткой цирка. В эфире программы «Секрет на миллион» он показал своего внебрачного сына.

Запашный признался, что начал отношения с коллегой, когда они вместе были на гастролях. Роман продлился два года.

По словам артиста, жена догадывалась, что у него появилась любовница. Супруга не вмешивалась и рассчитывала, что через какое-то время Запашный вернется в семью.

В начале 2016 года новая девушка Запашного родила сына и дала ему имя отца. Запашный заявил, что был против ее решения.

«Я посчитал это очень глупым поступком. Это не было желанием сына назвать, а какое-то желание политизировать ребенка. Сделать так, чтобы ни у кого не было сомнений, что это мой сын. Я сказал ей: „Ты что с ума сошла?“» — рассказал он.

Однако она не хотела принимать его дочерей от законной супруги. В итоге они расстались, но отец полностью обеспечивает мальчика.

Осенью Аскольд Запашный развелся с женой после 18 лет брака. По словам дрессировщика, одной из причин для расторжения брака стала измена.