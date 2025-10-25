Аскольд Запашный развелся после 18-лет брака из-за измены

Аскольд Запашный рассказал о разводе и внебрачном сыне от любовницы

Дрессировщик Аскольд Запашный развелся со своей женой Элен после 18 лет брака. Одной из причин расставания супругов стала измена, рассказал артист в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Запашный признался, что разводу предшествовал роман с коллегой по цирку, который начался во время гастролей. По словам дрессировщика, он испытал настоящие чувства.

Когда любовница родила артисту сына, он признался жене в измене. На развод они подали летом 2025 года. Официально брак расторгли в сентябре.

«Планировал, что мы каким-то образом решим этот вопрос. Вместе определим, каким образом дальше будут строиться наши отношения, чтобы не пострадали дети», — сказал Запашный.

Он добавил, что, возможно, выглядит полным мерзавцем в глазах женщин, однако призвал не делать поспешных выводов, ведь «все гораздо сложнее».

