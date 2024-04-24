«Праздника никогда не получалось». Киркоров решил остаться дома в день рождения | 360°

24 апреля 2024, 14:35
«Праздника никогда не получалось». Киркоров решил остаться дома в день рождения
Певец Киркоров решил отказаться от вечеринки в 57-й день рождения
Певец Филипп Киркоров не собирается устраивать грандиозное празднование своего 57-го дня рождения, потому что чувствует недостаток поводов для радости. Его слова передал портал Super.ru.
В этом году артист решил избежать вечеринки и общественного внимания. По словам Киркорова, день рождения всегда был для него грустным праздником.
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«Хотелось бы побыть дома. В этот день будет 30 лет как не стало моей мамы. Праздника особо никогда не получалось, я его искусственно создавал», — рассказал исполнитель.
Также Киркоров отметил, что 30 апреля придется на 40-й день после теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее артист признался, что забыл слова на концерте в «Олимпийском». Этот момент певец описал как настоящий кошмар, вспоминая который, он до сих пор испытывает стыд. Выкручиваться ему пришлось на ходу.
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Филипп Киркоров
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