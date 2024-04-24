«Было очень стыдно». Киркоров признался, что забыл слова на концерте в «Олимпийском» | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 12:36 «Было очень стыдно». Киркоров признался, что забыл слова на концерте в «Олимпийском» Певец Киркоров рассказал, что однажды забыл слова песни «Снег» в «Олимпийском» РИА «Новости»

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Народный артист России Филипп Киркоров однажды забыл слова песни «Снег» на концерте в «Олимпийском». Об этом певец сообщил на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ». Его слова передал портал NEWS.ru.

По словам артиста, он до сих пор каждый раз волнуется, выходя на сцену. И в тот вечер эмоции подвели его: он забыл текст собственного хита.

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«Там слова такие: „разучился любить февраль“, а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: „апрель, март“. На ходу придумываю», — поделился Киркоров.

Этот момент певец описал как настоящий кошмар и признался, что чувство паники, охватившее его тогда, он помнит до сих пор.

«Было очень стыдно, конечно. Ну зато живьем», — оправдался он.

Накануне Киркоров выступил в Кремле впервые после «голой» вечеринки. Для концерта в честь 50-летия БАМа он выбрал скромный наряд в черно-белой гамме.