«Было очень стыдно». Киркоров признался, что забыл слова на концерте в «Олимпийском» | 360°

24 апреля 2024, 12:36
«Было очень стыдно». Киркоров признался, что забыл слова на концерте в «Олимпийском»
Певец Киркоров рассказал, что однажды забыл слова песни «Снег» в «Олимпийском»
Народный артист России Филипп Киркоров однажды забыл слова песни «Снег» на концерте в «Олимпийском». Об этом певец сообщил на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ». Его слова передал портал NEWS.ru.
По словам артиста, он до сих пор каждый раз волнуется, выходя на сцену. И в тот вечер эмоции подвели его: он забыл текст собственного хита.
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«Там слова такие: „разучился любить февраль“, а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: „апрель, март“. На ходу придумываю», — поделился Киркоров.
Этот момент певец описал как настоящий кошмар и признался, что чувство паники, охватившее его тогда, он помнит до сих пор.
«Было очень стыдно, конечно. Ну зато живьем», — оправдался он.
Накануне Киркоров выступил в Кремле впервые после «голой» вечеринки. Для концерта в честь 50-летия БАМа он выбрал скромный наряд в черно-белой гамме.
Филипп Киркоров
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