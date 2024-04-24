Теракт в «Крокусе» реализовала международная пособническая сеть | 360°

Важное 24 апреля 2024, 10:39 Теракт в «Крокусе» реализовала международная пособническая сеть Росфинмониторинг: за терактом в «Крокусе» стоит международная сеть пособников

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Произошедшее в «Крокус Сити Холле» — тщательно спланированный теракт, реализованный международной пособнической сетью. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на пленарной сессии Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Его процитировали «Известия».

«Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — подчеркнул он.

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По его словам, исполнителям теракта предоставили оружие и боеприпасы. Их также обеспечили транспортом и продумали пути отхода. Действия террористов четко координировали кураторы, добавил Чиханчин.

Президент Владимир Путин заявил, что никто из причастных к трагедии в «Крокус Сити Холле» не уйдет от возмездия. Он назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз ХХI века. Методы совершения преступлений становятся все более варварскими, добавил глава государства.