Теракт в «Крокусе» реализовала международная пособническая сеть | 360°

24 апреля 2024, 10:39
Теракт в «Крокусе» реализовала международная пособническая сеть
Росфинмониторинг: за терактом в «Крокусе» стоит международная сеть пособников
Произошедшее в «Крокус Сити Холле» — тщательно спланированный теракт, реализованный международной пособнической сетью. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на пленарной сессии Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Его процитировали «Известия».
«Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — подчеркнул он.
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По его словам, исполнителям теракта предоставили оружие и боеприпасы. Их также обеспечили транспортом и продумали пути отхода. Действия террористов четко координировали кураторы, добавил Чиханчин.
Президент Владимир Путин заявил, что никто из причастных к трагедии в «Крокус Сити Холле» не уйдет от возмездия. Он назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз ХХI века. Методы совершения преступлений становятся все более варварскими, добавил глава государства.
Терроризм
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Теракт в «Крокусе»
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