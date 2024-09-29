«Поставлю на колени». Лепс пригрозил Шаману из-за развода

Узнав о разводе Шамана (Ярослава Дронова) с пиарщицей Еленой Мартыновой, певец Григорий Лепс пообещал запереть его в своем доме и заставить отмаливать грехи. Об этом сообщил Пятый канал .

Лепс назвал себя верующим человеком, в отличие от Шамана. Он решил перевоспитать коллегу по цеху.

«Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду — проверю, спрошу у Господа: ''Как там? Справился, нет? ''. Нет? Еще на сутки''» — сказал он.

Мартынова — вторая жена певца. В 2016 году он развелся с учительницей, матерью своей дочери Мариной Рощупкиной. Следующая супруга незадолго до встречи с Шаманом развелась с драматургом Александром Цыпкиным, успела поработать в холдинге Алишера Усманова и «Мегафоне».

Развод стал совместным решением. Певец заявил, что разлад спровоцировал слишком насыщенный график.