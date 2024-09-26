«Верное решение». Супруга Шамана высказалась о разводе с певцом

Супруга певцы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, прокомментировала их расставание. Елена Мартынова подтвердила, что они разводятся, сообщило издание StarHit .

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — заявила Мартынова.

До этого музыкант объяснил подписчикам, что они с супругой очень занятые люди, поэтому у них фактически не остается времени на нормальную личную жизнь. Шаман добавил, что они останутся с Мартыновой в хороших отношениях, без каких-либо обид и конфликтов.

Для Дронова, как и для Мартыновой, это уже второй по счету брак. Они сошлись по инициативе женщины, которая заинтересовалась молодым певцом после встречи на одном из светских мероприятий.

Первые пять лет брака с Мартыновой Дронов не мог похвастаться успешной карьерой в шоу-бизнесе, но потом она увидела в нем свой новый PR-проект и начала его раскручивать.

В соцсетях и СМИ уже появились предположения, что причиной развода могла стать ревность Мартыновой из-за многочисленных поклонниц музыканта.