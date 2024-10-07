Премьеру фильма Познера перенесли на Первом канале

Премьеру фильма журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября. Об этом сообщили RT на Первом канале.

«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС. Показ „Турецкой тетради“ начнется с 14 октября», — отметили на телеканале.

В беседе с RTVI Познер сообщил, что его предупредили о временном снятии нового проекта с эфира. По его словам, перенос премьеры связан с путаницей, которая произошла с показом передач на Дальнем Востоке.

Журналист рассказал, что там планировалось «поставить что-то другое», поэтому фильм «Турецкая тетрадь» не вышел в эфир.

Ранее Владимир Познер назвал сообщения о его возвращении на Первый канал некоторым преувеличением. Телеведущий заявил, что после начала спецоперации ему предлагали работу на Западе, но он отказался. По словам Познера, он мечтает вернуться в телеэфир.