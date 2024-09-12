Познер рассказал, почему не уехал работать на Запад после начала СВО

Познер заявил, что отказался работать на западных телеканалах после начала СВО

Телеведущий Владимир Познер заявил, что после начала специальной военной операции ему предлагали работу на Западе, но он отказался. Причины этого шага журналист объяснил в интервью Forbes .

«А условие такое: „Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики“, причем определенным образом. Я сказал: „Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое“. Говорят: „Вот такие условия“. Я сказал: „Нет. Спасибо большое, я — нет“», — заявил Познер.

Он добавил, что мечтает вернуться в телевизионный эфир, но сомневается, что это когда-либо произойдет.

Сейчас журналист, по собственным словам, пишет книгу и выступает в разных местах. Кроме того, он снял восьмисерийный документальный фильм о Турции, который пока не вышел в эфир.

В августе стало известно, что Познер вместе с коллегой Иваном Ургантом отправится в тур по Европе.