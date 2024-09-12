Познер рассказал, почему не уехал работать на Запад после начала СВО

Познер заявил, что отказался работать на западных телеканалах после начала СВО

Фото: РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что после начала специальной военной операции ему предлагали работу на Западе, но он отказался. Причины этого шага журналист объяснил в интервью Forbes.

«А условие такое: „Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики“, причем определенным образом. Я сказал: „Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое“. Говорят: „Вот такие условия“. Я сказал: „Нет. Спасибо большое, я — нет“», — заявил Познер.

Он добавил, что мечтает вернуться в телевизионный эфир, но сомневается, что это когда-либо произойдет.

Сейчас журналист, по собственным словам, пишет книгу и выступает в разных местах. Кроме того, он снял восьмисерийный документальный фильм о Турции, который пока не вышел в эфир.

В августе стало известно, что Познер вместе с коллегой Иваном Ургантом отправится в тур по Европе.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте