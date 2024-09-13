В Кремле назвали Познера убежденным патриотом

Телеведущий Владимир Познер, несмотря на критику по отдельным темам, обладает крепкой гражданской позицией и остается убежденным патриотом. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Владимир Познер — один из мэтров нашей журналистики, телевидения. Это человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле. И в то же время это человек с очень убежденной, последовательной, крепкой гражданской позицией», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что Познер не принял предложение о работе на западных телеканалах из-за требований оценивать политику России. Официальный представитель Кремля добавил, что журналист вполне может критиковать какие-либо «проявления» в стране и это абсолютно нормально.

«Но при этом он остается убежденным патриотом. Тем более в такой момент», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также обратил внимание, что каких-либо обобщений при характеристике представителей российских СМИ делать не стоит — говорить можно только о конкретных людях.