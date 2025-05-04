Полиция начала проверку после нападения на Кадышеву в Иванове

Полицейские начали проверку после того, как в Иванове на певицу Надежду Кадышеву напала фанатка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта», — написала она.

После концерта женщина бросилась за уходящей со сцены Кадышевой, схватила за шею и что-то закричала. Сотрудники Росгвардии задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции.

По словам очевидцев, во время концерта рядом с нападавшей был молодой человек в кепке. Он что-то ей шептал и, видимо, давал указания.

На странице напавшей в соцсети «ВКонтакте» опубликовано множество видео с Кадышевой с концерта в Иванове.

Надежда Кадышева стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых артисток России. На летних корпоративах ансамбль «Золотое кольцо» с ее участием может зарабатывать до 20 миллионов рублей.