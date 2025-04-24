Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой России: ценник на летних корпоративах для ансамбля «Золотое кольцо» может достигать 20 миллионов рублей. Об этом сообщило kp.ru со ссылкой на продюсера Евгения Морозова.

Артистка переживает новую волну популярности, среди ее аудитории появляется молодежь. Главным хитом неожиданно стала песня «Веночек», написанная еще 20 лет назад.

«В копилке еще много неспетых хитов», — заявил Морозов.

Супруг Кадышевой, автор ее песен и руководитель ансамбля Александр Костюк, не удивлен успеху и объясняет его трендом на русскую культуру. Кроме того, он заявил, что вкладывает душу в каждую создаваемую композицию — поэтому и сбился со счета, сколько хитов уже написал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кадышева из-за смены целевой аудитории изменит формат концертов и перейдет к стадионам и танцполам.