Фанатка напала на Надежду Кадышеву после концерта в Иванове

Mash: девушка напала на Кадышеву после концерта в Иванове

После концерта в Иванове на певицу Надежду Кадышеву напала девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Кадышева завершила выступление, поклонилась публике, и занавес закрылся. В этот момент за ней бросилась девушка, схватила за шею и что-то закричала. Охранники быстро отреагировали, передали нарушительницу полиции, а к певице приехал врач. Артистка не пострадала.

На кадрах, а также по словам очевидцев, во время всего концерта рядом с нападавшей находился молодой человек в кепке. Он что-то ей шептал и, вероятно, давал указания.

«Действительно, на концерте в Иванове произошел неприятный инцидент. Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей», — прокомментировали ситуацию представители Кадышевой.

Из-за происшествия придется изменить правила безопасности и взаимодействия со зрителями.

Надежда Кадышева неожиданно стала кумиром молодежи. Ее концерты собирают стадионы, а видео в TikTok набирают миллионы просмотров. По слухам, гонорары певицы взлетели до небывалых высот.