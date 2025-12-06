Полина Лурье впервые высказалась о деле Долиной

Предпринимательница Полина Лурье отказалась общаться с журналистами, пока Верховный суд не вынесет вердикт по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Она заявила об этом в программе «Пусть говорят» .

Девушка отказалась лично прийти на шоу и дала письменный комментарий. Лурье объяснила, что специально на протяжении всего судебного процесса молчала, чтобы избежать обвинений в давлении на суд и оградить семью от излишнего внимания.

«И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать», — сказала она

Долина, в отличие от Лурье, приняла приглашение журналистов. Она рассказала, что мошенники названивали с апреля 2024 года. Они провернули схему с попыткой третьих лиц оформить кредит и возможность сохранить деньги на безопасных счетах. Так певица сначала перевела сбережения, несмотря на возражения специалистов банка, затем продала жилье. Она пообещала вернуть Лурье деньги за квартиру.