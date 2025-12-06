Мошенники прислали Долиной паспорт с Томом Холландом

Один из мошенников прислал певице Ларисой Долиной фотографию якобы своего паспорта. Однако на снимке оказался мужчина, похожий на звезду «Человека-Паука» Тома Холланда. Документ показали в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Когда Долина продала квартиру и передала деньги якобы сотрудникам Росфинмониторинга, один из их стал уговаривать ее выставить на продажу еще и загородный дом. Причем доверенность нужно было оформить на его имя.

Чтобы Долина поверила в реальность происходящего, аферист прислал ей снимок паспорта, в котором, предположительно, была сгенерированная ИИ фотография актера Тома Холланда. В документе указывались данные Андрея Олеговича Лукина.