«Верила каждому слову». Долина впервые рассказала об афере с квартирой

Певица Лариса Долина впервые рассказала, как попала на уловку мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками спецслужб, обрабатывали ее много месяцев, рассказала она в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Впервые с Долиной связались в апреле 2024 года. Мошенник сообщил певице о покушении на ее счета. Причем голос мужчины был смоделирован нейросетью. Некий человек с фамилией Князев представился офицером ФСБ. Он заявил, что какой-то человек хочет получить кредиты на ее имя, на суммы более 100 миллионов рублей. С этого момента на артистку пошло сильнейшее давление.

«Вам нужно срочно ехать в банк и переводить деньги на безопасные счета. Если этого не сделать, их украдут мошенники», — сказал он.

Тогда Долина начала перечислять сбережения на номера, которые ей передавали. Также с артисткой общался человек якобы от службы Росфинмониторинга. Долину убедили продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей оказалась Полина Лурье.