«Верила каждому слову». Долина впервые рассказала об афере с квартирой
Певица Лариса Долина впервые рассказала, как попала на уловку мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками спецслужб, обрабатывали ее много месяцев, рассказала она в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Впервые с Долиной связались в апреле 2024 года. Мошенник сообщил певице о покушении на ее счета. Причем голос мужчины был смоделирован нейросетью. Некий человек с фамилией Князев представился офицером ФСБ. Он заявил, что какой-то человек хочет получить кредиты на ее имя, на суммы более 100 миллионов рублей. С этого момента на артистку пошло сильнейшее давление.
«Вам нужно срочно ехать в банк и переводить деньги на безопасные счета. Если этого не сделать, их украдут мошенники», — сказал он.
Тогда Долина начала перечислять сбережения на номера, которые ей передавали. Также с артисткой общался человек якобы от службы Росфинмониторинга. Долину убедили продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей оказалась Полина Лурье.
«Я верила безоговорочно каждому слову на той стороне провода», — призналась артистка.
Помимо квартиры у Долиной пытались отобрать загородный дом, также пригрозив мошенниками, которые снова берут кредит. Когда она обратилась за деньгами к инвесторам, те отказались помочь, и это спасло ситуацию.
Спустя четыре месяца Долина поняла, что у нее ничего не осталось, однако она надеялась, что все деньги ей вернут.
«Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому ездила на гастроли, снималась, верила в то, что мне звонят настоящие сотрудники. Как они меня могут обмануть? Этого не может быть», — заявила она.
Когда близкие замечали, что Долина изменилась, она ссылалась на усталость. Позже певица все-таки рассказала дочери о мошенничестве.
Также Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры, выразив надежду на личную встречу с Лурье.