«Единственный выход». Долина пообещала вернуть Лурье деньги за квартиру
Певица Лариса Долина вернет покупательнице своей квартиры Полине Лурье деньги за недвижимость. Об этом артистка заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Она отметила, что хочет быть честной перед самой собой.
«Это единственный выход и единственно верное решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас, что я эти деньги верну в полном объеме», — заявила Долина.
Певица выразила надежду, что Лурье согласится с ней встретиться и обо всем договориться. По словам артистки, она стала жертвой мошеннической схемы, и эта ситуация не имеет отношения к Лурье, поэтому будет честным возместить ей ущерб.
Ранее Долина предложила покупательнице заключить мировое соглашение с постепенной выплатой денег за изъятую по суду квартиру. Представители певицы связались с Лурье после того, как Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы на решения нижестоящих инстанций по сделке с квартирой.