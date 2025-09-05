Пойманная с наркотиками Аглая Тарасова сменила жилье в Москве

Журналисты обступили квартиру пойманной с наркотиками Аглаи Тарасовой в Москве. Актриса переехала, уступив жилье многодетной семье, заявили 360.ru ее соседи.

«Она здесь не живет. <… > Она здесь снимала квартиру, и она здесь не живет», — сказал мужчина.

Житель дома переселился в апреле и ни разу не видел Тарасову лично. По его информации, она переехала не меньше года назад.

Другой житель дома сообщил, что в квартире, которую снимала актриса, обосновалась семья с тремя детьми. Где звезда «Холопа 2» живет теперь, никто из бывших соседей сказать не смог.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по возвращении из Израиля. Она привезла вейп с гашишным маслом, запрещенным в России. Актрисе грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.