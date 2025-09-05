Сегодня 14:43 Съемки по блату, романы с коллегами и задержание: что известно об Аглае Тарасовой 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Актрису Аглаю Тарасова задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками — она прилетела в столицу из Израиля. Артистка за последние годы стала одной из самых узнаваемых в российском кино, но ее популярность вызывает споры. Что известно о Тарасовой — в материале 360.ru.

Биография Аглаи Тарасовой Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в семье известной актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. В 2011-м у Аглаи появилась младшая сестра София, которую Ксения родила от актера Юрия Колокольникова. Изначально Аглая не планировала становиться актрисой, после школы она поступила на факультет политологии СПбГУ. Однако уже на первом курсе Тарасова стала сниматься в кино и вскоре бросила учебу. Позже она пыталась получить образование в педагогическом университете имени Герцена, но и там занятия уступили место съемкам.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Тарасовой Часть зрителей упрекает Тарасову в «киноблате» и чрезмерной востребованности, другие отмечают ее профессионализм и харизму. Дебют артистки состоялся в 2010 году в короткометражке Юрия Колокольникова «Конфетки». В 2012-м Аглая снялась в сериале «После школы», одну из ключевых ролей в котором исполнила ее мать. Затем Тарасова снялась в «Интернах» и исполнила роль Софьи Калининой — племянницы одного из главных героев. Позже Аглая приняла участие в таких проектах, как «Гетеры майора Соколова» и «Чисто московские убийства». К 2017 году она воспринималась как самостоятельная актриса, несмотря на многочисленные обвинения в том, что путь в кино ей проложила известная мама.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Аглаи Тарасовой Тарасова известна своими служебными романами. В 2014–2016 годах она встречалась с партнером по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым. После этого Аглая два года состояла в отношениях с сербским актером Милошем Биковичем — вместе с ним они работали над кинолентами «Лед» и «Холоп 2». В 2018-м у актрисы завязался роман с американским режиссером Дарреном Аронофски — он старше Тарасовой на 25 лет. В 2021 году пара распалась.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы с участием Тарасовой Актриса не раз становилась участницей скандальных событий. Зимой 2021 года ее оштрафовали за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. «Правоохранители задержали Тарасову. Она сейчас находится в отделе полиции по Западному Дегунино. Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у нее отбирают мобильный телефон для осмотра», — рассказывал юрист Алексей Прянишников. В августе 2024 года актриса вновь оказалась в центре политического скандала — после «большого обмена» между США и Германией с одной стороны и Россией с другой. В его рамках за границу отправились несколько деятелей «отечественной либеральной оппозиции». «Сегодня [1 августа] самый радостный день за последние 2,5 года», — написала Аглая в соцсетях, намекая на СВО. Актриса неоднократно поддерживала антироссийские высказывания певицы Аллы Пугачевой, а в декабре 2023-го она стала одной из участниц «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Критика России и поддержка тех, кто хочет развалить ее изнутри, не мешает Тарасовой здесь же и зарабатывать.

Фото: РИА «Новости»

Задержание Тарасовой в Домодедове Днем 5 сентября стало известно, что у Тарасовой обнаружили наркотики. Актрису задержали в аэропорту Домодедово. У звезды «Интернов» изъяли вейп с гашишным маслом. По данным Пятого канала, следователи просят отправить актрису под домашний арест. Ей грозит от трех до семи лет колонии, штраф в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет. Молодой человек Тарасовой, актер Антон Филиппенко прокомментировал 360.ru произошедшее. «Может быть, это правда, может, неправда. Я пытаюсь выяснить», — рассказал он. В комментарии «СтарХит» Филиппенко сообщил, что он в шоке.

Я сам в *****. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней, общались два дня назад. Антон Филиппенко актер

По его словам, Тарасова изначально отдыхала на Мальдивах, затем — в Европе, а уже после этого посетила Израиль, где каннабис легализован с 1999 года.

Фото: РИА «Новости»

Где сейчас мать Тарасовой Ксения Раппопорт После начала спецоперации Раппопорт уехала из России в Италию. В первом посте о конфликте она написала, что ей «очень стыдно и страшно». После критики СВО актрису исключили из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра». Несмотря на бегство, Ксения нашла способ зарабатывать в России благодаря отечественным проектам. В 2023 на экраны вышел фильм с ее участием «За нас с вами». Также Раппопорт неоднократно приезжала из-за границы, чтобы сыграть в спектаклях и выступить на сцене театров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.