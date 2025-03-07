Появилось видео с поджогом двери рэпера Noize MC

Злоумышленник облил горючей смесью дверь квартиры рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) и поднес к ней горящую зажигалку. Предположительно, поджог устроила «банда Пианиста». Видеозапись с горящей дверью появилась в распоряжении 360.ru.

Поджигатель написал на стене: «Привет врагу и предателю Ване Noize MC* от Пианиста».

Похожий случай произошел в феврале с Левой* из группы «Би-2» — дверь его квартиры в Москве спалили, а рядом оставили странную надпись. Видеозапись с поджогом появилась в Сети, и кадры сопровождались словами, что это был подарок на 23 Февраля.

Ранее против Noize MC* возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Нарушение усмотрели в одном из публичных сообщений артиста. Если Тверской суд Москвы рэпера виновным, его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Летом музыкант оказался в центре скандала из-за футболки с надписью «Азов»**. Он выступил в таком виде на концерте в Валенсии и сыскал поддержку у украинских патриотов.