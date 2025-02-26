«Привет от Пианиста». Квартиру лидера «Би-2» подожгли в Москве

Baza: дверь квартиры Левы из «Би-2» подожгли в Москве и оставили ему послание

На стене рядом с квартирой поджигатели написали «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста». В канале опубликовали видео поджога, кадры которого сопровождала подпись, что это был подарок на 23 Февраля.

Ранее стало известно, что солист «Би-2» не стал продавать свою квартиру в Москве стоимостью 35 миллионов рублей. Источник Telegram-канала Mash сообщил, что музыкант просто переписал недвижимость на жену Асю.

Лева* неоднократно жаловался, что ему три года приходится содержать группу на свои средства. В одном из интервью он заявил, что для этой цели был вынужден продать трехкомнатную квартиру у станции метро «Улица 1905 года».

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.