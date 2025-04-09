Появилось видео из белгородской колонии, откуда должен выйти Ефремов

Сегодня, 9 апреля, актер Михаил Ефремов выходит из белгородской колонии на свободу по УДО. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

Подход к колонии перекрыли полицейские. На место прибыли журналисты.

Ранее юрист рассказал, что Ефремов после освобождения планирует посетить столичных врачей. У артиста появились проблемы со здоровьем. Несмотря на это, свой распорядок в колонии он не поменял. Исправно работал и соблюдал правила.

Юрист отметил, что актер пока не планирует возвращаться к работе. В приоритете — состояние здоровья. У него болят желудок, сердце и спина. Все ранее появившиеся сообщения о съемках — фейк.

Также ложными оказались данные о том, что Ефремов собирается устроить банкет в колонии перед выходом. Как отметил адвокат артиста Юрий Падалко, у актера как минимум состояние здоровье не позволяет устраивать фуршеты.