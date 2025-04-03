Стали известны планы Михаила Ефремова после освобождения

Актер Михаил Ефремов запланировал посещение столичных врачей сразу после освобождения из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на юриста, который вел дело артиста.

По словам правозащитника, после одобрения комиссией условно-досрочного освобождения Ефремов не стал менять свой распорядок в колонии. Актер работает, придерживается запретов и правил, администрация пенитенциарного учреждения не делала ему никаких поблажек.

Все документы об УДО Ефремов уже получил. Предполагается, что на свободу он выйдет в следующую среду, 9 апреля. Артист не собирается сразу же возвращаться на съемочную площадку.

Вместо этого он отправится на диагностику. По словам юриста, Ефремов может столкнуться с проблемами с желудком, сердцем и спиной.

Адвокат также назвал фейком ранее появлявшиеся в прессе сообщения о том, что актер якобы уже получил предложение о съемках. Режиссер Алексей Учитель еще в конце марта предполагал, что Ефремова ждет серьезный карьерный взлет.