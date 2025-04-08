Адвокат Ефремова опроверг новость о подготовке фуршета в ИК по случаю УДО актера

Информация о том, что Михаил Ефремов планирует устроить банкет в колонии перед выходом по УДО, не соответствует действительности. Об этом в беседе с 360.ru заявил адвокат актера Юрий Падалко.

«Это очередной фейк и провокация. Люди не сдаются до последнего. Во-первых, у него состояние здоровья не позволяет никакие фуршеты устраивать. Во-вторых, в колонию невозможно завезти какие-то продукты сверх нормы. Там очень ограниченные посылки. Невозможно ничего устроить, есть распорядок дня», — заявил он.

Падалко предположил, что подобные сведения распространяют для того, чтобы настроить общественное мнение против Ефремова.

В УФСИН по Белгородской области тоже опровергли подготовку к проводам артиста перед освобождением.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении Ефремовым фуршета не соответствует действительности», — подчеркнули в управлении.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал пост о том, что в ИК-4 в Белгородской области устроят фуршет для заключенных, с которыми артист подружился за годы пребывания в ИК. Для проводов за счет актера якобы уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и российские лимонады.