Похудевшая Анна Семенович снялась в купальнике на отдыхе в Дубае

Уколы помогли бывшей участнице группы «Блестящие» Анне Семенович вернуть вес 10-летней давности. Она показала в телеграм-канале фото с отдыха в Дубае и рассказала о похудении.

«Ко мне вернулась моя талия! <…> Сегодня я снова выгляжу, как 10 лет назад. От своего отражения в зеркале я получаю огромное удовольствие, я снова стройняшка», — заявила певица.

Семенович рассказала, как из-за резкого набора веса обратилась к врачам. У нее обнаружили гипотиреоз и назначили гормоны, но даже после лечения лишние килограммы не ушли. Обследование выявило инсулинрезистентность, скорректировать которую помогли уколы.

Эффект от инъекций сохранился даже в отпуске. Певица похвасталась тем, что при минимуме физической активности не просто сохранила вес, а даже еще немного похудела.

Ранее Семенович призналась, что использовала российский аналог «Оземпика». Она также перенесла неудачную пластику груди и полтора года не вступала в отношения.