Семенович рассказала о приеме аналога «Оземпика» на Мальдивах

Семенович продолжила принимать препарат для похудения на отдыхе на Мальдивах

Похудевшая с помощью аналога нашумевшего «Оземпика» Анна Семенович призналась, что продолжает использовать препарат на Мальдивах. Певица по просьбе подписчиков опубликовала в Instagram* ролик о том, как она хранит это лекарство на Мальдивах.

Она отметила, что взяла аналог «Оземпика» с собой на отдых и всегда держит его при себе. Чтобы выписанный врачом препарат не испортился, Семенович держит его в холодильнике.

«Храню его в мини-баре. Вот он, мой шприц», — добавила артистка.

Чтобы соблюсти условия хранения, она перевезла лекарство на Мальдивы в специальной термосумке.

Ранее 44-летняя телеведущая опубликовала свои фотографии с отдыха на Бали, продемонстрировав фанатам фигуру в красном бикини. В путешествие Семенович отправилась со своим возлюбленным — предпринимателем Денисом Шреером. Пара планирует пожениться в 2025 году.