«Мужчины сходили с ума». Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди. О хирургическом вмешательстве она рассказала в интервью на YouTube -канале Юлии Бедеров.

«В какой-то момент мужчины так сходили по мне с ума, что мне начало становиться плохо. Они не видели мою душу», — пожаловалась артистка.

Певица назвала себя женственной девушкой с мужским характером. Она призналась, что в определенный период жизни устала от своей яркой внешности, что решилась на то, чтобы уменьшить грудь.

«Она в какой-то момент заполонила сознание мужиков. Всем казалось, что грудь Семенович — это то, что они обязательно должны увидеть в своей жизни. Они просто сходили с ума. Я хотела избавиться от этой груди», — объяснила знаменитость.

Артистка уточнила, что операция оказалась неудачной. Впоследствии ей пришлось перенести еще несколько хирургических вмешательств, чтобы исправить врачебную ошибку. Из-за этого певица на полтора года отказалась от отношений с мужчинами.

На днях поклонники Семенович обвинили артистку в редактировании фото. Звезда выложила снимок в ярком платье с декольте на своей странице в социальной сети, однако подписчики с трудом узнали певицу в кадре.