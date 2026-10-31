«Не тот человек». Подруга Сергея Соседова раскрыла правду о женщине на могиле критика

Певица Ольга Зарубина в беседе с Woman.ru прокомментировала слухи о второй семье музыкального критика Сергея Соседова. На похоронах шоумена заметили не известную никому женщину.

Похороны Сергея Соседова прошли на Перепечинском кладбище. Здесь же упокоился и его отец. Почтить память известного и популярного критика приехали около 200 человек. Большинство из них друг друга знали.

Через несколько часов на кладбище у могилы шоумена заметили молодую женщину. Она пришла к надгробной плите вместе с ребенком. После этого поклонники критика стали распространять в Сети версию о том, что у Сергея Соседова якобы была вторая семья, которую он держал в тайне.

Близкая подруга критика Ольга Зарубина такое предположение считает ошибочным. Певица предположила, что подобные публикации появляются только ради рекламы и хайпа.

«Я не верю в это. Он был не тот человек, который бы все скрывал», — подчеркнула Зарубина.

Сергей Соседов — российский журналист, музыкальный критик, телеведущий и шоумен. Он получил широкую известность благодаря участию в музыкальном шоу «Акулы пера» в 1990-х годах, а также благодаря работе в качестве эксперта и судьи на различных телевизионных проектах.

Умер он 23 сентября 2026 года. Критику было всего 58 лет, мужчина случайно упал с лестницы и сильно ударился головой.