По делу о смерти бывшего вокалиста One Direction появились пять подозреваемых

Суд в Аргентине обвинил пятерых человек в причастности к смерти Лиама Пейна

К смерти бывшего вокалиста группы One Direction Лиама Пейна в Буэнос-Айресе причастны пять человек. Из них двое поставили ему наркотики. Суд заключил их под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Аргентины.

Трое из пяти обвиняемых по делу о гибели Пейна остались на свободе. Суд обвинил сопровождающего музыканта, управляющего отеля CasaSur Palermo и руководителя администрации в оставлении человека в опасности и непредумышленном убийстве, поэтому не стал избирать им меру пресечения. Двух других заключили под стражу, так как они обвиняются в сбыте наркотиков.

Запрещенные вещества Пейну передали, по версии следствия, официант ресторана и сотрудник отеля. Им грозит наказание от четырех до 15 лет тюрьмы.

В октябре музыкант выпал из окна гостиницы в Буэнос-Айресе с высоты 13-14 метров и умер от перелома основания черепа. За полчаса до гибели 31-летний Пейн опубликовал в соцсетях фотографии со своей девушкой. Специалисты нашли в его крови наркотики, антидепрессанты и алкоголь.