Сегодня 08:32 Экс-солиста One Direction нашли мертвым в Буэнос-Айресе. Что известно о гибели Лиама Пейна 0 0 0 Фото: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild / Global Look Press Знаменитости

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Экс-солист знаменитого бойз-бенда One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе, выпав из окна третьего этажа одного из отелей. По предварительным данным, он получил перелом основания черепа, смерть наступила мгновенно. В номере Пейна обнаружили разбитые ноутбук, телевизор и следы неизвестного вещества. Что известно о гибели музыканта, — в материале 360.ru.

Как погиб Лиам Пейн Зачем музыкант приехал в Аргентину Пейн приехал в Аргентину на концерт своего экс-коллеги по One Direction Найла Хорана. Шоу прошло 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе. Прошло чуть больше двух недель и Лиама не стало — его тело нашли под окнами отеля CasaSur Palermo.

Известно, что музыкант выпал из окна третьего этажа и получил очень тяжелые травмы. Прибывшие медики выявили у него перелом основания черепа. Он умер сразу же после падения. Ему был 31 год. Место происшествия оцепили сотрудники полиции, а к отелю начали приезжать сотни фанатов Пейна.

Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Перед смертью Пейн разгромил номер В СМИ уже появились данные о том, что перед гибелью музыкант был в состоянии наркотического опьянения, а в его номере даже нашли следы неизвестного вещества. Там же обнаружили разбитую технику: ноутбук и телевизор. По данным La Nación и Clarin, незадолго до падения Лиама из окна менеджер отеля был вынужден обращаться в полицию из-за некоего «агрессивного мужчины», который либо был пьян, либо употребил наркотики. При этом точных данных, что дебош устроил экс-солист One Direction пока нет. Вместе с тем одна из сотрудниц CasaSur Palermo заявила, что это был именно Лиам. По ее словам, сначала он лишился чувств в холле, потом ему помогли добраться до номера, где он, как утверждает женщина, употребил что-то запрещенное, а после начал кричать, просить прощения у девушки за свою беспорядочную жизнь, разбил телевизор и ноутбук, а после выпал из окна, уточнил Mash.

Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto / Global Look Press

Проблемы с бывшей невестой и зависимости Что спровоцировало возможную истерику Пейна и при каких именно обстоятельствах он упал из окна, еще предстоит установить правоохранителям. Журнал People пишет, что незадолго до случившего музыкант находился в крайне подавленном состоянии, а причиной этого называет проблемы с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри. Несколько лет назад Пейн рассказывал в одном из интервью, что на пике славы One Direction у него была депрессия, кроме того, ему пришлось бороться с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Насколько эта борьба была успешной, сказать трудно, поскольку летом прошлого года музыкант утверждал, что не употребляет никаких запрещенных веществ примерно полгода.

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Участие в One Direction и сольная карьера Лиама Пейна Мировую известность Пейну принесло участие в британской группе One Direction. Бойз-бенд основали в 2010 году. Лиам попал в нее после шоу The X-Factor. Его коллегами были Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик. Просуществовав шесть лет, группа распалась. Пейн, как и другие ее участники начал выступать сольно. В мае 2017 года он выпустил первый сольный сингл Strip That Down. В общей сложности за сольную карьеру Лиам записал два альбома. Летом прошлого года он должен был поехать в гастрольный тур, но его пришлось отменить из-за болезни — музыкант попал в больницу с почечной инфекцией. Несколько лет назад Пейн был женат на певице и телеведущей Шерил Коул. Но в 2018 году пара рассталась. У них есть общий сын. Сейчас мальчику семь лет.