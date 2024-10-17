Погиб экс-солист группы One Direction Лиам Пейн

В отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе нашли тело бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна, сообщила газета La Nación . Молодой человек выпал из окна с высоты третьего этажа и получил несовместимые с жизнью травмы, уточнили авторы статьи.

Исполнитель проживал в районе Палермо. Глава службы скорой помощи Аргентины Альберто Кресченти рассказал, что Пейн упал с высоты 13-14 метров, и у прибывших на место медиков не было «никакой возможности реанимировать» певца.

По данным издания, сотрудники отеля до этого позвонили в полицию и сообщили об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. За полчаса до новости о смерти Пейна исполнитель опубликовал в соцсетях фотографии со своей девушкой.

«Прекрасный день в Аргентине», — заявлял экс-солист One Direction на видео, записанном за несколько дней до смерти.

По факту гибели певца организовали проверку. Полиция и прокуратура расследуют дело, они установят обстоятельства случившегося.

В начале 2022 года другой бывший солист группы, Гарри Стайлз, стал жертвой своего фаната. Мужчина забрался в дом музыканта и устроил там погром.