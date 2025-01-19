Певцов упрекнул руководство «Ленкома» в нарушении заветов Захарова

Объявивший об уходе из московского театра «Ленком» Дмитрий Певцов заявил, что нынешнее руководство учреждения нарушило заветы основателя площадки Марка Захарова. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал в Telegram-канале распоряжение режиссера о проведении репетиций перед очередным сезоном с его пометками.

В записях Захарова говорится, что детские спектакли необходимо свести к минимуму, потому что «Ленком» ориентируется на взрослого зрителя. Кроме того, режиссер требовал сократить количество постановок без социальной идеи.

«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так и не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра», — написал Певцов.

Конфликт в «Ленкоме» начался на этой неделе. Сначала Певцов объявил, что уходит из театра после 33 лет работы. Вслед за ним об увольнении заявила дочь Марка Захарова Александра.

Директор культурного учреждения Марк Варшавер опроверг увольнение актрисы и отметил, что ему непонятна необоснованная критика со стороны Певцова. По его словам, артисту предлагали новые спектакли и роли.