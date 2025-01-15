Дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома»

Актриса Александра Захарова заявила, что ее уволили из театра «Ленком», в котором она служила 42 года. Об этом дочь режиссера Марка Захарова рассказала News.ru .

«Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции <…>. Вообще, тенденция убирать известных артистов из театра, артистов, на которых ходит — ходил — зритель, удивительна. Наверное, театр находится в каком-то глубоком кризисе», — сказала звезда фильма «Убить дракона».

Ранее стало известно, что народный артист России Дмитрий Певцов также покинул «Ленком» после 33 лет работы. По словам актера, ему не пояснили причину увольнения. Он просто узнал, что из фойе театра убрали его фотографию, а перед этим была «двухмесячная неизвестность». Певцов поблагодарил бывших коллег за сотрудничество и подчеркнул, что в «Ленком» не вернется.