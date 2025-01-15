Актер Дмитрий Певцов объявил, что не вернется в «Ленком»

Народный артист России Дмитрий Певцов покинул Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» после 33 лет работы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Мою фотографию 14 января убрали со стены в фойе „Ленкома“. После почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: театр в моих услугах больше не нуждается», — написал Певцов.

Актер добавил, что служил в «Ленкоме» с весны 1991 года. Последний спектакль с его участием состоялся 24 ноября 2024-го. Певцов поблагодарил всех коллег и наставников за сотрудничество и подчеркнул, что в «Ленком» больше не вернется.

Ранее актер Иван Агапов заявил, что «Ленком» значительно изменился после смерти Марка Захарова, хотя режиссер оставил после себя большое наследие. По его словам, театр середины 80-х сложно сравнивать с тем, каким он стал сейчас.