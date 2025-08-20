Певица Рита Дакота получила российское гражданство, но скрыла это

Рита Дакота приобрела российское гражданство, но не афиширует это. Певица, уехавшая в США, по-прежнему называет себя гражданкой Белоруссии, сообщил Telegram-канал Shot .

Как оказалось, 35-летняя Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) получила российский паспорт 22 декабря 2022 года. В июле 2023 года артистка переоформила паспорт после заключения брака, сменив фамилию на Белогай. Изменения она также внесла в свое индивидуальное предпринимательство, которое зарегистрировала в феврале 2022 года как гражданка России.

«Певица переехала в США в 2023-м, где продолжила позиционировать себя как белоруска. Недавно она сообщила своим поклонникам, что ее карьера музыканта в России закончена: как утверждает певица, ей якобы запретили выступать в стране», — написал Shot.

Дакота продолжает зарабатывать в России. За полгода она продала футболок на 14 миллионов рублей.

