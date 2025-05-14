Покусанная пчелами алкоголичка. Рита Дакота показала последствия пластики

Певица Рита Дакота показала оставшийся после неудачной пластики мешок под глазом

Российская певица Рита Дакота в социальной сети продемонстрировала последствия неудачной пластической операции на лице. Видео она разместила в Instagram*.

Исполнительница показала оставшийся после процедуры мешок под глазом, отметив, что он не сходит вот уже на протяжении 10 месяцев.

«Когда я улыбаюсь, мешок мне полглаза перекрывает, будто я покусанная пчелами алкоголичка», — иронично заявила она, слова Дакоты привела «Лента.ру».

Дакота не раскрыла имя врача, который провел неудавшуюся операцию. Певица пояснила, что специалист имеет хорошую репутацию и ненамеренно испортил ей внешность. При этом медик все-таки отказался признавать ошибку.

Знаменитость добавила, что пластика повлияла на работу, ей пришлось отказать некоторым проектам. Дакота отметила, что рассматривает возможность вновь скорректировать внешность у другого врача.

Ранее Дакота нарвалась на мошенников при покупке виллы на Бали.

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