Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду застали в полиции Индонезии

Полиция Индонезии задержала порнозвезду Бонни Блю (Тиа Биллинджер) за нарушения в документах на микроавтобус Bonnie Blue Bangbus. Ей грозит срок и депортация, сообщил Daily Mail .

Порнозвезда известна тем, что за 12 часов переспала с тысячей мужчин. Последнее время она колесила на одноместном автобусе по вечеринкам, барам и курортам, снимала ролики из отелей и зазывала выпускников австралийских школ на свою акцию Schoolies.

Синий микроавтобус, в котором все происходило, она купила на месте и назвала Bonnie Blue Bangbus. В одну из проверок полиция заметила несоответствие — в документах значился белый цвет. Кроме того, срок уплаты транспортного налога истек в 2023 году. Девушки забрали в отдел для дачи показаний.

По местным законам порнозвезде грозит штраф в размере до 500 тысяч рупий (2301 рубль), два месяца тюремного заключения и депортация, так как власти ужесточили наказание для туристов — нарушителей ПДД. Для того, чтобы привести документы в порядок, ей придется перекрасить микроавтобус обратно в белый цвет, предоставить сертификат из мастерской и перерегистрировать его.

Ранее Бонни Блю избили в клубе в Шеффилде из-за спора о феминизме. Она получила удар в челюсть.