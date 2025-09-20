Порномодель Бонни Блю избили во время очередного мероприятия актрисы

Модель Бонни Блю, которая переспала с 1000- мужчинами за 12 часов, ударили в лицо во время выступления в ночном клубе Шеффилда. Об этом сообщило издание Daily Star со ссылкой на очевидцев.

Случай произошел в рамках тура Блю под названием Barely legal («Еле легально» — прим. ред.), который включал посещение ночных клубов на автобусе. Мероприятие в Шеффилде предусматривало интерактивные игры и диджей-сеты, однако при этом владелец клуба строго запретил любое поведение, связанное с сексом.

«Девушка в очереди в клуб сказала Бонни что-то о том, что она отбрасывает феминизм назад. Мы стояли за ними в очереди и слышали, как Бонни сказала своей охране: „Уберите этих жирных **** от меня“», — рассказал один из присутствующих.

После этого женщина неожиданно нанесла удар актрисе прямо в челюсть.

Полиция Южного Йоркшира прибыла на место и задержала подозреваемую. Правоохранители заявили, что пострадавшая не получила серьезных травм.

Тур порномодели вызвал противоречивую реакцию, несмотря на строгие правила поведения.

OnlyFans-модель Бонни Блю известна своим сомнительным рекордом, когда она поменяла более тысячи половых партнеров за 12 часов. С такой интенсивностью, у каждого мужчины было всего около 30-40 секунд для близости с Блю.