Порномодель, переспавшая с 1057 мужчинами за полдня, объявила о беременности

Порномодель Бонни Блю, получившая широкую известность после секса более чем с тысячей мужчин за 12 часов, объявила, что беременна. Об этом она сообщила в соцсетях.

«У многих детей нет отцов, а у моего ребенка их будет 1057 <…> и самая сильная мама в мире», — рассказала она.

Однако рекордсменка не предоставила доказательств своего положения, поэтому один из пользователей заподозрил, что это просто пиар-акция.

Свой рекорд 25-летняя модель установила в январе. В среднем на половой акт с одним мужчиной уходила 41 секунда, и весь процесс, по ее словам, напоминал конвейер.

Ранее американская порноактриса стала инвалидом в 26 лет после лечения в рехабе, где ее пытались избавить от кетаминовой зависимости.