Британскую порномодель осудили за желание заняться сексом с выпускниками

Звезда OnlyFans Энни Найт осудила свою бывшую подругу, британскую порномодель Бонни Блю за желание снять порно с австралийскими выпускниками в 2025 году. Об этом сообщило издание New York Post .

Найт опровергла заявления Блю о том, что в этом году она приедет в Австралию на Schoolies — ежегодные гуляния выпускников школ.

В прошлом создатели контента для взрослых часто использовали эти гулянки, снимая едва достигших совершеннолетия подростков и загружая потом видео на свои платные сайты ради заработка. Это вызывало возмущение родителей.

Ранее Бонни Блю тоже хотела провести съемки на Золотом побережье со школьниками, но ей отказали во въезде в Австралию. Теперь она, несмотря на действующий запрет, заявляет, что хорошие юристы помогут добраться даже до Австралии. Мало того, обещает вызвать огромный переполох среди родителей. Найт назвала слова британки ложью, подчеркнув, что ее виза аннулирована.

Ранее Бонни Блю заявила, что не стала бы заниматься сексом с инопланетянами, считая это зоофилией.