Отсрочку актера Эйдельштейна от армии подтвердили

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн вернулся в Россию, чтобы решить проблемы с документами. Как аспирант филологического факультета, он имеет право на отсрочку от армии, сообщил РИА «Новости» сотрудник пресс-службы Нижегородского государственного университета Алексей Никонов.

«В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 „Филология“ Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии», — сказал он.

О проблемах актера сообщил Telegram-канал Mash. Эйдельштейн якобы пропустил отметку в нижегородском военкомате из-за поездок на церемонию вручения премии «Оскар» и Неделю моды в Париже.

Позднее Эйдельштейн записал видеообращение и объяснил, что не успел закрыть сессию и сдать документы. Актер приехал в Нижний Новгород, чтобы решить этот вопрос.