Марк Эйдельштейн вернулся в Россию на фоне слухов об интересе военкомата

Известный актер Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород вскоре после участия в церемонии вручения кинопремии Оскар». Об этом он сообщил Telegram-каналу Mash .

Звезда «Аноры» отметил, что вовремя не сдал сессию в университете имени Лобачевского и не подал необходимые документы, из-за чего у него появились проблемы с военкоматом.

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал документы. Теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны!» — сказал Эйдельштейн.

Ранее стало известно, что 23-летнего Эйдельштейна начал разыскивать военный комиссариат Нижнего Новгорода. Отсрочка от армии у молодого человека закончилась, он может попасть под весенний призыв, который начинается в России с 1 апреля.