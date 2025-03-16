Звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна начал разыскивать военный комиссариат

Звезда завоевавшего несколько «Оскаров» фильма «Анора» пропустил дату, в которую должен был отметиться в военкомате по месту прописки. Отсрочка от армии у 23-летнего актера закончилась. Эйдельштейн может попасть под весенний призыв, который начинается в России с 1 апреля.

В марте Марк находился в Лос-Анджелесе, где проходила церемония вручения «Оскара». Сразу после он отправился в Париж на Неделю моды. Там российский артист стал амбассадором брендов Balenciaga, loewe и MiuMiu. Где находится знаменитость на сегодняшний день, неизвестно.

Эйдельштейна называют «русским Тимоти Шаламе». Помимо «Аноры», в которой он снялся с Юрой Борисовым, в его фильмографии роль Коли Герасимова в фильме «Сто лет тому назад» по одноименной повести Кира Булычева, драмеди «Первый снег» и других картинах.