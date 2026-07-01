Отец Жанны Фриске передумал оставлять квартиру внуку

Квартира певицы Жанны Фриске в Шмитовском проезде теперь может перейти не ее сыну, а племяннице Луне. О новых планах рассказал отец артистки Владимир Фриске в беседе с Woman.ru .

Раньше он заявлял о планах оформить свою долю на внука, когда тот вырастет. Но за годы конфликта с отцом ребенка Дмитрием Шепелевым семья Фриске так и не смогла наладить регулярное общение с внуком.

«Ну, а где я Платошу возьму? Платоши нет. Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Все может быть в этой жизни, поэтому надо заранее все сделать. Да, не исключено, что он захочет общаться, но буду ли я к этому времени жив — неизвестно. Поэтому переоформляю на внучку», — рассказал он.

Отец певицы добавил, что не знает, есть ли у самого ребенка желание общаться с семьей матери. Он подчеркнул, что родственники по-прежнему готовы принять мальчика, но добиваться встреч больше не будут.